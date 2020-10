Els okupes ronden l'oficina de Torra

Vols que t'arribi El Despertador de NacióDigital cada matí al teu correu electrònic? Hi pots rebre notícies com aquesta

Quim Torra està fent les primeres passes com a expresident. El TSJC no qüestiona que tingui l'estatus econòmic i institucional que li correspon malgrat la seva inhabilitació, però l'oficina definitiva com a expresident sembla que haurà d'esperar uns mesos. En ser apartat del càrrec, Torra va explicar que instal·larà l'oficina d'expresident amb el seu despatx i personal assignat -al capdavant hi haurà el periodista Pere Cardús, que seguirà al seu costat- a Girona.Per ubicar-la, es va posar damunt la taula la casa Solterra, situada al Barri Vell de la ciutat i que ara acull els serveis territorials de Cultura. La Generalitat ha pensat en un local annex que hi ha a la vora, concretament a la pujada del rei Martí, que està lliure i pendent de reformar.Els baixos, però, tenen un inconvenient notable a hores d'ara. Fa uns mesos que a l'estatge on s'hi hauria d'instal·lar l'oficina d'expresident hi viuen uns okupes que, a més, i segons explicava el Diari de Girona , són força molestos.Segons que m'expliquen, la Generalitat fa mesos que va posar en marxa el tràmit per fer-los fora del local i ara intenta accelerar-lo per poder-lo reformar com més aviat millor si no hi ha canvi de plans. Però Torra pot trigar un temps a tenir l'oficina a punt. No consta que hagi estat damunt la taula oferir un lloguer social als okupes. Des de l'oficina de Torra afirmen que la situació del local no els afectarà i que no estaran ben bé on ara hi ha els okupes, dels que ja se n'està tramitant la sortida.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor