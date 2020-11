Quin lloc tenen les sales de cinema en el futur de l’entreteniment?

Les noves restriccions contra la Covid afecten també els cinemes. Una adversitat per un sector ja molt castigat. Les sales de cinema d’arreu del món corren perill de desaparèixer. El setè art, que va sobreviure a la irrupció de la televisió, a la pirateria i a l’augment de les taxes sobre les entrades de cinema, afronta una nova crisi amb un futur incert.El coronavirus, que se suma a la puixança de les plataformes de reproducció en línia, pot haver ferit de mort les sales: per bé que el 2019 va ser un gran any per al sector, amb les millors xifres d’assistència de l’última dècada, durant el 2020 ha hagut de patir el confinament, posteriorment un aforament reduït a les sales i ara incertesa amb constants canvis legislatius i finalment el tancament total.Però podria no tractar-se només d’una crisi transitòria. La pandèmia podria haver desencadenat un canvi profund a la indústria cinematogràfica. Disney, la productora d’entreteniment més gran del món, va marcar un precedent perillós de cara al futur: saltar-se el pas per les sales de cinema de Mulan, un dels blockbusters familiars de l’any, i estrenar-la directament a la seva plataforma en línia.A les sales de cinema espanyoles la crisi és especialment accentuada. Segons dades de la Federació de Cinemes d'Espanya (FECE) quan acabi l’any el 96% de les empreses del sector podrien tenir greus problemes de solvència. La indústria havia registrat una xifra històrica de recaptació el 2019 amb 624 milions, el millor resultat en els darrers deu anys. S’acabava l’any amb 153 pantalles de projecció noves i una inversió de 100 milions d’euros en complexos i instal·lacions. Un any després, el sector preveu una pèrdua de rendibilitat de 171 milions d’euros i un 68% menys de recaptació.Si el baix nivell d’afluència i les restriccions continuen, l’impacte econòmic el 2021 podria ascendir a 216,8 milions. I les empreses d’exhibició se senten abandonades per les grans multinacionals de Hollywood, que endarrereixen tant com poden les estrenes. A la resta del món les dades no són millors: a Alemanya, Itàlia o França les recaptacions respecte a l’any anterior han sofert una baixada d’un 60%. Als Estats Units, la segona cadena de cinemes més important del país, Cineworld, tancarà les seves 536 sales. I AMC, la primera cadena a escala global, ha anunciat que al gener podria quedar-se sense fons, ja que el seu endeutament multiplica per sis els seus ingressos el 2019.El confinament i l'endarreriment de moltes de les grans estrenes de l’any, com ara l'última entrega de James Bond, la nova adaptació del clàssic de ciència-ficció Dune, entre d’altres, sumats al salt de Mulan a plataformes multimèdia, deixen a les sales de cinema amb pocs recursos per tirar endavant. Telecinco Cinema, la productora cinematogràfica de Mediaset España, també ha endarrerit les seves estrenes (Way Down, Operación Camarón i Malnazidos) fins al 2021.La incertesa no fa més que augmentar el neguit de les sales de projecció, que temen que les productores optin per estrenar les seves pel·lícules a plataformes d’"streaming", per tal de rendibilitzar els seus projectes de forma immediata.De fet, Mediaset reconeix haver rebut ofertes per estrenar les seves pel·lícules sota subscripció. Així doncs, en aquesta tendència podria haver-hi molt més en joc que la rendibilitat econòmica d’aquest any. Els estudis i productores de cinema tenen ara mateix a les seves mans el futur del consum de cinema els pròxims anys, i han de prendre una decisió crítica: continuar distribuint les seves estrenes a la pantalla gran o del contrari, seguir els passos de Disney i fer el salt a les plataformes en línia.Mulan pot marcar el punt d’inflexió, si la pel·lícula assoleix bones xifres a la plataforma, Disney podria optar per obviar les sales de cinema per sempre. I Disney compta amb franquícies cinematogràfiques tan populars com Star Wars o l’univers Marvel. La companyia no ha revelat dades sobre l’acollida de Mulan a la seva plataforma de pagament, com és habitual entre les principals plataformes de reproducció en línia, com Netflix, Amazon o HBO, que són reticents a fer públiques les seves audiències. Però l'empresa americana d’anàlisi de dades Nielsen elabora, via milers d'enquestes en línia, un rànquing amb les produccions més vistes setmanalment als Estats Units a aquests serveis.Segons Nielsen, la setmana de la seva estrena el 4 de setembre, el remake de Mulan de Disney + va aparèixer en dècima posició, amb 525 milions de minuts reproduïts. Una dada especialment significativa, tenint en compte que els usuaris de Disney + han de pagar prop de 30 dòlars addicionals per veure la pel·lícula, sumats als 7 dòlars que val la subscripció mensual. L’aposta de Disney, doblement arriscada, sembla haver rebut una bona acollida, però l’opacitat de les plataformes de subscripció no permet fer una comparativa real amb les superproduccions que han optat per estrenar a la gran pantalla. El nou film de Christopher Nolan, Tenet, produït per Warner, que va estrenar-se a finals d’agost i ha recaptat més de 300 milions de dòlars a tot el món. Només Disney sabrà si aconsegueix acostar-se a la recaptació mundial d’èxits anteriors de la companyia a les sales de cinema, com els 2.700 milions de dòlars que va generar Avengers: Endgame o El rei lleó amb 1.600 milions. Si la incertesa de la Covid i la popularitat creixent de les plataformes de continguts fan que les grans productores decideixin fer el salt a l’"streaming", les sales podrien estar condemnades a desaparèixer. Netflix, la plataforma líder a escala mundial, compta amb 192,95 milions de subscriptors a tot el món, segons dades de la mateixa companyia. La plataforma Amazon Video té més de 150 milions de subscriptors i Disney+, que va engegar el novembre de l’any passat, ja compta amb 60 milions de subscriptors a tot el món. Aquesta dada ja ens mostra l’enorme incidència dels continguts per streaming en el consum d’entreteniment global. Aquesta és l'única xifra pública respecte al trànsit en aquestes plataformes. Tot i això, hi ha vàries empreses de mesurament de dades que han tractat de determinar el temps de consum dels usuaris d’aquestes plataformes. Segons l’informe "Online TV" (2019) de Global Web Index, amb una mostra de 550,000 usuaris d’internet de tot el món d’entre 16 i 64 anys, el temps destinat per una persona a aquests nous serveis de continguts és d’1 hora i 17 minuts al dia a escala global, i si ens fixem en el segment d’edat d’entre 25 i 34 anys, el consum d’aquestes plataformes augmenta fins a 1 hora i 33 minuts. Pel que fa a consum per regions del món, l’Àsia és on els ciutadans veuen més continguts en línia, 1 hora i 25 minuts al dia. On les plataformes de pagament tenen menys temps d’audiència de mitjana és a Nord-amèrica (1 hora i 18 minuts). A Europa els ciutadans passen uns 51 minuts enganxats a aquestes plataformes. En el cas concret d’Espanya, cada usuari està 55 minuts diaris en plataformes via dispositius per veure sèries i pel·lícules a través de plataformes de subscripció. En l’informe s’observa una tendència generalitzada: de 41 països analitzats en 29 creix el consum d’aquests serveis en línia respecte als darrers sis anys. També cal destacar que les noves tecnologies han jugat un paper fonamental en aquest fenomen, perquè les dades també reflecteixen els usuaris fan servir més d’un dispositiu per veure pel·lícules i sèries de subscripció. En l'àmbit estatal, la Comissió Nacional de Mercats i Competència (CNMC) va realitzar un informe el 2019 on estimava que un 44% de les cases espanyoles ja veia televisió de pagament per Internet. Les dades, extretes d’una mostra de 4.987 llars i 8.839 individus, reflectien que Movistar+ i Netflix lideraven el consum amb uns 2,2 milions (13,4%) i 2 milions d’usuaris (12,5%) respectivament. La complexitat a l'hora de fer una estimació acurada sobre l’abast de les plataformes en línia impedeix poder-ne copsar l’impacte real en la societat a escala global. Però està clar que han arribat per quedar-se i estan reinventant la forma de consumir continguts. Qui sap cap on s’encamina aquesta revolució, i si les sales de cinema hi tindran encara cabuda i hi podran conviure.

