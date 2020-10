Mònica Terribas fitxa per Mediapro

Mònica Terribas ja té nova feina. La periodista fitxa per Mediapro i s'incorporarà a una de les àrees més potents de la productora, la de continguts de no-ficció. La seva tasca, segons explica La Vanguardia , serà dirigir documentals. La companyia de Jaume Roures ha presentat treballs comLes cloaques d'Interior o Em dic Violeta, entre d'altres.Terribas va anunciar per sorpresa el passat 17 de juliol que abandonava el Matí de Catalunya Ràdio, programava que havia presentat i editat durant set temporades. El seu anunci, que va generar un autèntic terratrèmol a l'emissora , va venir acompanyat d'una denúncia pública pels engranatges interns que, segons la periodista, "grinyolaven". Terribas va ser substituïda per Laura Rosel

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor