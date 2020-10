La pel·lícula que no et pots perdre per Halloween, segons Tarantino

Halloween està a punt d'arribar i, si bé és cert que la pandèmia de coronavirus ha deixat aquest any les nits de disfresses i festes multitudinàries en fora de joc... sempre quedarà el cinema per fer de la vetllada més terrorífica de l'any un moment especial. I pocs prescriptors cinematogràfics hi ha millors que el mateix Quentin Tarantino, que té una particular recomanació per viure davant de la pantalla una nit de por.

Va ser durant una compareixença virtual celebrada al PaleyFest, un esdeveniment en el qual Tarantino era acompanyat per Eli Roth, director de pel·lícules terrorífiques com Hostel, L'infern verd o Cabin Fever i és des d'on va llançar la seva recomanació per a un Halloween d'autèntic por. Es tracta de Devil Times Five, també coneguda com Peopletoys, un film de 1974 dirigit per Sean MacGregor i David Sheldon. El mateix Tarantino va acompanyar la seva recomanació amb un breu resum del film en què va destacar el treball de l'en aquells dies jove actor Leif Garrett com a "líder d'uns nens assassins". "Fa una interpretació increïble en aquesta pel·lícula. És tremenda i està molt passada de voltes, però això és el que la fa grandiosa. Em va deixar sorprès", diu amb entusiasme el directorLa trama de l'slasher que va meravellar Taratino és d'allò més pintoresca: un autobus que trasllada pacients infantils s'estavella a les muntanyes quan va camí d'un hospital psiquiàtric. De el terrible accident només sobreviuen quatre dels nens i una monja, la sinistra germana Hannah. Els cinc buscaran refugi en un luxós xalet proper i, un cop allà, començaran a assassinar a tots els seus ocupants de les formes més brutals i sanguinàries imaginables.