Els crítics de Ciutadans recorren a Arrimadas perquè obligui Carrizosa a anar a primàries

La crisi encetada a Ciutadans arran de la decisió d'apartar Lorena Roldán com a candidata a les properes eleccions i designar Carlos Carrizosa en el seu lloc està lluny de tancar-se. Els principals dirigents crítics de la formació -entre ells quatre diputats al Parlament- van enviar ahir a una carta a la presidenta del partit, Inés Arrimadas, demanant-li que obligui Carrizosa a anar a primàries.Els crítics van presentar una denúncia a la comissió de garanties del partit, que després de setmanes de no actuar, va decidir arxivar la queixa, generant estupor entre els crítics, que asseguren que la designació a dit de Carrizosa després que Roldán fos elegida a través de primàries vulnera els estatuts. Des de la direcció, s'ha defensat que la decisió es va adoptar davant la situació excepcional que es viu.La intransigència de la cúpula de Ciutadans, liderada per Arrimadas, va provocar indignació entre la militància i un grup de dirigents va recollir signatures que van enviar-se a la comissió de garanties . Fins ara, però, tot ha estat inútil. Per això, dirigir-se personalment a Arrimadas ha estat considerat com l'últim recurs dels crítics.En la carta a Arrimadas, els dirigents crítics li demanen que "reconsideri" la decisió de no fer primàries per elegir candidat a la presidència de la Generalitat en les eleccions previstes per al 14 de febrer proper. Asseguren que "encara hi ha temps per a la convocatòria" i, de fer-se, "suposaria la màxima legitimació del candidat elegit. Saps que les primàries sempre han estat un dels principis motors de Ciutadans".Signen la carta els diputats al Parlament Antonio Espinosa, Carmen de Rivera, María Valle i Sergio Sanz, així com rellevants quadres del partit, com Pedro Miret (conseller de districte), Fernando Sánchez-Contador (exmembre del comitè de garanties), Fausto Ramírez (exmembre de l'executiva), Magí Algueró (exsecretari del Consell General), Tomás Simón (coordinador de Sarrià), Miguel Ángel Ibáñez (regidor, exdiputat provincial i exmembre de la direcció), Luis Villa (exvicepresident del Consell General) i altres militants.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor