Totes les mesures per celebrar la Castanyada amb seguretat

Altres notícies que et poden interessar

El Govern de la Generalitat ha preparat una llista de mesures i recomanacions per a poder celebrar la festivitat de Tot Sants i la Castanyada amb tota la seguretat possible en el marc de la pandèmia de coronavirus. Com fer els panellets, quines són les restriccions a l'hora de fer reunions en família o grups bombolla i quines celebracions es poden dur a terme (i quines no). Aquí la llista completa (si no veieu, cliqueu F5):

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor