ERC reobre l'expedient a Bosch per «noves informacions» sobre el presumpte cas d'assetjament

L'executiva d'ERC va aprovar a principis d'octubre tancar l'expedient a Bosch i al seu excap de Gabinet, Carles Garcias, acusat d'assetjament per algunes treballadores de la conselleria. El partit va acordar que Garcias, que no milita a ERC, no pugui inscriure-s'hi en un futur i va deixar sense sanció Bosch, que era el seu superior a la Generalitat i que va tramitar el cas a través de la formació i no pels canals de l'administració catalana.