Salut reconeix que es planteja un confinament perimetral per frenar els contagis

El Govern ha posat sobre la taula fins ara tres possibles escenaris per contenir la pandèmia que impliquen restriccions de mobilitat: el confinament de la població els caps de setmana, el confinament domiciliari durant quinze dies i ara, el confinament perimetral.El tancament perimetral és l'única mesura de restricció de la mobilitat que pot prendre el Govern, d'acord amb el decret de l'estat d'alarma aprovat pel govern espanyol, i per ordenar una reclusió domiciliària caldria que sol·licités una autorització del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.El secretari de Salut, Marc Ramentol, ha assegurat que un tancament perimetral de Catalunya és "una de les mesures sobre la taula dels experts" per doblegar la corba de contagis de coronavirus, si bé ha matisat que el Govern necessita "el temps necesssari" per decidir les noves mesures, que ha apuntat que es poden decidir divendres. És aquell dia quan està previst que es reuneixi el Procicat per acordar la probable pròrroga del tancament de bars i restaurants i eventuals noves mesures.Ramentol ha informat d'una desacceleració del creixement dels casos de Covid-19 per l'adopció de mesures com ara el tancament de bars i restaurants. "L'epidèmia està creixent però a ritme més baix", ha apuntat. El secretari general de Salut, però, ha defensat que cal "doblegar" la corba amb noves mesures restrictives que "a tot estirar" haurien d'entrar en vigor la nit de divendres perquè la situació és "crítica"."L'epidèmia està creixent, no és l'hora de desescalar", ha advertit Ramentol, que ha assegurat que Catalunya es troba en una fase de "mitigació", si bé encara es mantindrà el rastreig de contactes dels positius per coronavirus. El director de la unitat de seguiment de la Covid-19, Jacobo Mendioroz, ha qualificat l'estat actual de "gairebé insostenible". "Si hem de conscienciar-nos en algun moment que hem d'extremar les mesures seria aquest", ha assegurat.Ramentol ha remarcat la necessitat de reduir la mobilitat per motius laborals. "Saludem l'acord del Consell de Relacions Laborals de Catalunya per fer un pas més per implantar el teletreball", ha afirmat, i tot i admetre que el Govern no té competències per "imposar el teletreball", ha emfatitzat que hi ha "camí per recórrer" pel que fa al treball a distància.Per zones, els responsables de Salut han mostrat preocupació per la situació de l'epidèmia a l'Hospitalet de Llobregat, Tarragona, Catalunya Central i Terres de l'Ebre; mentre que a Barcelona i l'àrea metropolitana nord s'està "desaccelerant" la taxa de reproducció del coronavirus i a Lleida l'evolució és favorable.

