10 propostes per descobrir el patrimoni del Solsonès

9. Vall de Lord: paisatge i patrimoni al Prepirineu

Laés un territori plenament prepinenc situat al nord del Solsonès amb un paisatge ique ja mereixia una ruta específica. Està format per tres municipis: Sant Llorenç de Morunys –el nucli de població més gran, que conserva el seu clos emmurallat i s'hi apleguen tots els serveis de la vall-; la Coma i la Pedra, dos nuclis de població que formen un únic municipi envoltat de fonts i rouredes centenàries; i Guixers, el municipi més extens i amb una població que viu disseminada en visites.es troba al peu de la serra de Port del Comte, on hi ha l'única estació d'esquí del Prepirineu català. La vila constitueix un centre turístic per la seva bellesa paisatgística i pels seus monuments històrics i artístics. Conserva l'estructura medieval formada per un clos murat en forma de pentàgon irregular on antigament hi havia cinc portals als angles, dels quals en resten quatre, i l'església romànica i el claustre.Malgrat els saquejos que va sofrir durant la Guerra Civil, la seva església d'estil romànic conserva una sèrie d’obres com el fragment de pintura mural del segle XIV, el retaule gòtic, les restes de l'altar major barroc, la capella i altar xorigueresc de la Mare de Déu dels Colls i el retaule de Sant Miquel i Sant Joan del segle XV, un dels majors exponents del barroc català. També destaca el claustre adossat a la part sud-est del temple i que data de la primera meitat del segle XVI.Altres elements patrimonials d'interès són el Castell de la Pedra, un dels tres en què queda dividit el territori durant la reorganització que va efectuar Guifre el Pilós l'any 872; així com la presó natural de Busa, un paratge envoltat de cingleres i separat de la resta del massís per una esquerda que va servir per recloure soldats napoleònics durant la Guerra del Francès.També destaca el Santuari de Lord, situat a dalt de la Mola de Lord, a 1.150 metres d'altitud i amb unes vistes espectaculars del. Tot i que l'edifici actual és del segle XIX, es té constància de la seva existència des del segle X i, per exemple, va servir com a hospital i caserna de les tropes carlines gràcies a la seva posició quasi inexpugnable. Ben a prop del santuari hi ha l'ermita de Sant Serní del Grau, una construcció romànica molt ben adaptada al seu entorn.