Malestar pel suspens massiu a les oposicions de Bombers de la Generalitat

Centenars d'aspirants a ingressar als Bombers de la Generalitat i que van suspendre les oposicions d'escala bàsica per entrar al cos s'han organitzat per denunciar el que al seu entendre és un suspens massiu injustificat. Asseguren que un 44% dels aspirants -d'un total de 1.300- no ha passat la prova a causa de la prova d'avaluació psicològica.L'avaluació psicològica era una de les tres proves a què els aspirants es van sotmetre el 20 de setembre. Les altres dues eren un exercici de coneixements i un test psicotècnic. Totes tres eren eliminatòries i si se suspenien impossibilitaven passar a la següent fase.Un membre del grup d'aspirants suspesos assegura en declaracions aque ja han traslladat les seves queixes al Departament d'Interior i asseguren que s'estan organitzant a "contrarellotge" per recórrer els resultats. Les avaluacions es van fer públiques aquest dilluns i avui comença el període de cinc dies per presentar reclamacions.Les mateixes fonts del col·lectiu expliquen que amb aquests suspensos, són pocs els aspirants que podran accedir a les proves físiques. "Hi ha gent que les podrà fer havent tret un 5,1 a la resta de l'examen i aquesta nota es pot treure sense necessitat d'obrir cap llibre", asseguren.Des del col·lectiu consideren que la prova d'avaluació psicològica serveix per descartar "patologies severes", però el Departament d'Interior ho nega. La conselleria defensa que el test serveix per "avaluar els trets de personalitat dels aspirants d’acord al perfil competencial del lloc de bomber". Una prova que, segons argumenten, està "homologada internacionalment".Entre els trets de personalitat que s'avaluen hi ha l'adaptabilitat i flexibilitat, l'acceptació i compliment de les normes i la subjecció a l'estructura jeràrquica. També l'autocontrol i tolerància a l'estrès, el treball en equip, l'autogestió i desenvolupament personal i professional, la presa de decisions o la capacitat de comunicació.Interior també defensa que la convocatòria d'oposicions incloïa les bases que la regulaven i establia el tipus de proves i si eren o no eliminatòries. Unes bases que, recorden, no van ser impugnades per cap sindicat amb representació al cos.

