L'OMS avisa que on hi ha divisió política hi ha més casos de Covid-19

Altres notícies que et poden interessar

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha demanat als països "posar fi" a la politització de la Covid-19 i ha avisat que en les regions on hi ha divisió política està regnant la "confusió" i han augmentat els casos i les morts."On hi ha hagut divisió política a nivell nacional, on hi ha hagut una flagrant falta de respecte per la ciència i els professionals de la salut, s'ha estès la confusió i han augmentat els casos i morts per Covid-19", ha dit Tedros en una roda de premsa on ha advertit que la pandèmia "no és un partit de futbol polític".Així, Tedros ha recordat que el que salva vides és la ciència, les solucions i la solidaritat, instant els països a avançar-se al virus. En aquest sentit, ha informat que la setmana passada es van registrar el major nombre de contagis de Covid-19 fins a la data, pel que ha demanat a la població quedar-se a casa, especialment si han estat en contacte amb un positiu."Molts països de l'hemisferi nord estan experimentant un augment preocupant de casos i hospitalitzacions i les Unitats de Cures Intensives comencen a estar saturades, especialment a Europa i a Amèrica del Nord", ha detallat. Per aquest motiu, el dirigent ha insistit en la importància que els països protegeixin els treballadors i sistemes sanitaris, rastregin contactes i realitzin proves.Al mateix temps, Tedros ha demanat a la societat que compleixi amb les mesures de prevenció que han demostrat ser més eficaces: distància física, ús de màscares, higiene de mans i reducció dels contactes socials, entre d'altres.I és que, tal com ha recalcat, si es volen evitar més confinaments, "tothom" hi ha de posar de la seva part. "Podem mantenir els nostres fills a l'escola, podem mantenir oberts els negocis, podem salvar vides. Podem fer-ho. Però tots hem de fer concessions, compromisos i sacrificis", ha subratllat Tedros.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor