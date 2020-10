El brillant titular d'«El Mundo Today» sobre la festa de l'elit espanyola en plena pandèmia

El Gobierno permitirá fiestas de 150 personas siempre y cuando se le invite: https://t.co/npsjfVyKTn pic.twitter.com/1HLRlzVyiU — El Mundo Today (@elmundotoday) October 27, 2020

Diumenge el govern espanyol celebrava un consell de ministres extraordinari per decretar l'estat d'alarma a tot el país. El president espanyol, Pedro Sánchez, compareixia per anunciar que venien moments difícils i calia prendre mesures per frenar el virus. Toc de queda i reduir contactes. Dos després, aquest dimarts, el digital El Español fa gala de la seva festa d'aniversari amb 150 convidats: tots ells de l'alta societat espanyola, i entre els quals s'hi troba el ministre de Sanitat, Salvador Illa.Les reaccions no s'han fet esperar i destaca sobretot el brillant titular d'El Mundo Today, que es refereix a la gala de la següent manera: "El govern espanyol permetrà festes de 150 persones sempre que se'l convidi". I el subtítol és "Si la festa és molt bona, fins i tot es podrà prescindir de mascaretes i distància de seguretat".L'interior de la notícia tampoc té desperdici: frases carregades d'ironia i paròdia per denunciar una situació, si més no, qüestionable.

