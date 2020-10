El País Valencià no descarta tancar el territori abans de Tot Sants «si fos necessari»

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha recalcat aquest dimarts que "per descomptat" que es tancarà el País Valencià abans del pont de Tots Sants "si fos necessari", però ha matisat que a hores d'ara encara no s'ho plantegen perquè primer s'ha d'estudiar com evoluciona la pandèmia i els efectes que té la implantació de la restricció de la mobilitat nocturna i la limitació de les reunions a sis persones.Puig, en una entrevista a Espejo Público, ha recalcat al respecte que "les mesures s'han de prendre en el moment en què siguin tan eficaces com sigui possible i avui dia estem veient com evoluciona el seguiment de les mesures restrictives, analitzarem permanentment la situació i s'adoptaran les mesures oportunes", ha garantit.En qüestió, ha recordat que el Paós Valencià "es va avançar" en aplicar les mesures restrictives a la mobilitat entre les 0.00 i les 6.00 hores perquè encara que les dades epidemiològiques són "bones respecte a altres, són molt dolents perquè tenim un índex de 171 casos per cada 100.000 habitants d'incidència acumulada en els últims 14 dies"."És evident que aquestes dades estan fora d'objectiu desitjable d'arribar a menys de 50", ha evidenciat. A més, ha advertit que les dades de la pressió hospitalària a la comunitat són "molt preocupants" perquè han crescut un 50% en una setmana.