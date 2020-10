El govern espanyol dona llum verda al nou ramal ferroviari directe cap a l'aeroport del Prat

El govern espanyol ha aprovat aquest dimarts la licitació de les obres per a la superestructura de la nova doble via entre la línia Barcelona-Tarragona d'ample convencional i les terminals 1 i 2 Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, a més de les seves respectives estacions de metro de l'L9. Es tracta de la fase 2 dels treballs del nou ramal ferroviari a les instal·lacions aeroportuàries on actualment només s'hi pot arribar fins a la terminal 2 des de l'Estació de Sants. L'actuació, amb un termini d'execució de 24 mesos, té un cost aproximat de 74 milions d'euros. L'anterior fase va consistir en la perforació del túnel d'uns tres quilòmetres del tram principal cap a la T1.El contracte inclou –entre d'altres- la connexió amb la línia Barcelona-Tarragona, l'adaptació de les vies d'accés i els moviments de terra per fer l'enllaç, a més del sistema d'electrificació i de les instal·lacions de seguretat i comunicacions del nou ramal. A banda, també compta amb els treballs d'arquitectura a les andanes i de les estructures de les estacions de les dues terminals i instal·lacions com l'aigua, l'electricitat, la ventilació o la climatització.Fonts del govern espanyol destaquen que amb la construcció de la superestructura es donarà un "impuls definitiu" per a la posada en marxa del nou servei, que podrien utilitzar uns 9 milions de persones.El temps estimat de viatge entre l'Estació de Sants i la nova parada a la T1 serà de 19 minuts. El nou traçat començarà a la línia Barcelona-Vilanova d'ample convencional i arribarà fins a la Terminal 1 fent una aturada a la T2. Tindrà una longitud de 4,5 quilòmetres, dels quals 3.400 metres transcorren per un túnel. La gran majoria d'aquest traçat subterrani, tres quilòmetres, són de nova creació després que la tuneladora finalitzés els treballs a finals del 2018.Un cop el nou tren entri en funcionament fins a la T1, els viatgers podran arribar-hi des de Manresa amb l'R4 o Maçanet amb l'R2 via Barcelona i viceversa. Els passatgers que arribin al Prat podran enllaçar amb la resta de transport públic de la capital catalana i amb l'AVE cap a Madrid o França.La Generalitat ha expressat en nombroses ocasions la seva voluntat d'explotar la nova línia, l'R-Aeroport. A finals de l'any passat, el Govern va aprovar la declaració de la línia d'interès públic. L'objectiu, segons va explicar aleshores el conseller de Territori, Damià Calvet, és que la línia tingui una funció de "vertebració territorial" i no funcioni només de llançadora entre l'Estació de Sants i l'Aeroport.L'Estatut atribueix a la Generalitat la competència exclusiva sobre els trens que circulen íntegrament per territori català amb independència del seu titular.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor