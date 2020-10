Vic suspèn el multitudinari Mercat Medieval per la Covid

Altres notícies que et poden interessar

L'Ajuntament de Vic ha decidit suspendre el Mercat Medieval, la Fira de la Muntanya i el Festival de la Infància per la pandèmia de la Covid. Tal com ha avançat, s'ha decidit suspendre presencialment per evitar el contacte social i la mobilitat, mesures que dia rere dia demana el Procicat.El consistori remarca la necessitat de frenar la segona onada de la pandèmia. A això s'hi suma una situació complicada a la capital d'Osona: Vic és la ciutat catalana amb el risc de rebrot més alt El Mercat Medieval, que se celebra pel pont de la Puríssima del desembre, és la fira de Vic amb més afluència de gent, l'any passat es van comptabilitzar 240.000 visitants. L'Ajuntament proposarà continguts digitals amb sortejos, concursos i es donarà suport a la difusió de l'oferta comercial dels expositors que cada any omplien el centre històric de Vic amb unes 380 parades.La Fira de la Muntanya s'havia de celebrar el cap de setmana del 20 de novembre, després de posposar-la 15 dies per les restriccions . S'està dissenyant una proposta digital en què hi tinguin cabuda algunes de les conferències i presentacions de llibres previstes, així com altres continguts relacionats amb la temàtica de la mateixa fira.Des de l'Ajuntament, remarquen que es procurarà crear sinergies amb els expositors que havien de participar-hi per "visualitzar" la seva oferta i "continuar avançant en la digitalització" de les fires i mercats de la ciutat.

