El Govern reclama ara les competències per imposar el teletreball i ordenar confinaments

Després d'un matí de confusió al voltant del teletreball, la portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha aclarit que n o es tracta d'una "obligatorietat", com inicialment havia apuntat el conseller de Treball, Chakir El Homrani , perquè la Generalitat no disposa de les competències per imposar-lo. Amb tot, la portaveu ha reclamat poder disposar de les competències per imposar-lo, així com tenir els poders per ordenar un confinament domiciliari. Tot i que en les darreres hores ha transcendit que l'executiu té sobre la taula mesures com el confinament del cap de setmana o un de 15 dies, el Govern ha optat ara per no avançar noves restriccions per no contribuir més a les especulacions.Budó ha argumentat que la Generalitat no pot regular que el treball a distància sigui una obligatorietat per a les empreses, tot i que ha insistit que tenen "el deure de fomentar-lo" en l'actual context de restriccions sanitàries a causa de l'increment dels contagis. La portaveu de l'executiu ha subratllat que l'actual estat d'alarma no és del tot "descentralitzat" perquè no autoritza la Generalitat a prendre mesures com el teletreball o bé un eventual confinament, ja sigui només de cap de setmana o de 15 dies.Més enllà, però, de reclamar totes aquestes competències, Budó no ha entrat a detallar les possibles mesures que es prendran aquesta setmana. "Cap mesura està descartada i totes les mesures estan sobre la taula", s'ha limitat a dir. I és que l'executiu ha fet propòsit d'esmena i ha reconegut que ha de "millorar" en la comunicació després de dos dies de polèmica primer pel possible confinament de cap de setmana i, després, per la qüestió del teletreball. "No podem estar satisfets si ha generat confusió, el que hem de fer és explicar les mesures quan pertoqui", ha resumit.És per això que no ha avançat què passarà divendres, quan finalitza l'actual decret segons el qual bars, restaurants i centres d'estètica romanen tancats. Sí que ha deixat caure que difícilment de la reunió del Procicat, que valorarà l'impacte de les mesures vigents per decidir-ne de noves, se'n derivaran "flexiblitzacions", sinó més aviat el contrari. "No puc dir què passarà a partir de divendres amb els bars i restaurants. Farem allò que ens diguin les autoritats sanitàries", ha insistit.Amb tot, ha subratllat que res està decidit i ha demanat "evitar especulacions i malentesos" per no generar falses expectatives en sectors afectats pels tancaments. Budó ha admès que aquesta segona onada genera "més dificultats" en la gestió, però ha defensat que el Govern "manté el lideratge" per fer-hi front.

