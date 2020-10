El jutge de vigilància penitenciària avala el tercer grau de Forcadell i Bassa

El jutjat de vigilància penitenciària 1 de Catalunya ha desestimat els recursos de la Fiscalia i ha avalat la classificació en règim de tercer grau de Carme Forcadell i Dolors Bassa. Les dues dirigents independentistes es troben en aquesta situació des del juliol, quan ho van acordar les presons de Puig de les Basses i Wad-Ras i ho va ratificar la secretaria de mesures penals de la Generalitat. La decisió es pot recorrer ara al Tribunal Suprem, que també ha de revisar la situació dels presos polítics de Lledoners, que des de l'agost tenen el tercer grau suspès.En les dues interlocutòries, de quatre pàgines, el jutge descarta que les característiques de Forcadell i Bassa desaconsellin el tercer grau. Per al cas de l'expresidenta del Parlament, el jutge que no s'observen "factors que obstaculitzin" el manteniment del règim de semilllibertat i remarca que la seva tasca fora de la presó s'allunya de "factors de risc" relacionats amb la condemna per sedició. En el cas de Bassa, el jutge recorda que no té necessitat de "teràpia" i en canvi sí de "recursos per reorientar la seva vida lluny de factors de risc".Tant per a Forcadell com per Bassa, el jutge sosté que reuneixen les condicions per ser classificades en tercer grau penitenciari, malgrat l'oposició de la Fiscalia que continua mantenint que no es penedeixen dels fets ni reconeixen el delicte, i que la durada de les seves penes -d'onze anys i mig i dotze anys, respectivament- desaconsella accedir al règim de semillibertat tan aviat.El ministeri fiscal pot ara presentar recurs al Tribunal Suprem i tot apunta que ho farà en els propers dies. Fins ara, el fiscal ha recorregut qualsevol mesura de flexibilització de la condemna dels presos polítics. A l'estiu, el Suprem va declarar-se competent per decidir sobre les sortides dels presos polítics a treballar o fer voluntariat, i va tombar els permisos de Forcadell. Seguint aquest criteri, tot apunta que també bloquejarà el tercer grau tots els dirigents independentistes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor