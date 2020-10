Festa de l'elit espanyola amb 150 convidats en plena segona onada

La festeta de El Español amb el Pedro J com Anibal Lecter, Ministro de Sanidad sense mascareta amb Espanya de confinamiento nocturn i no reunions de més de 6 (666, bon numeret) i Margarita Robles amb militars, tot recorda el Decameró del Boccaccio, decadència moral i sanitària. pic.twitter.com/IM3klerEYc

El Español monta una festa -150 persones- i, en la situació actual, li permeten.

Per si això fos poc, assisteixen ministres, alcalde i militars. Sembla q ells no tenen q donar exemple.

Però per fer-ho més gros, sense mascareta, i no era per menjar o beure pic.twitter.com/SgWtGgMgjm