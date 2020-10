El govern espanyol descarta augmentar l'IVA de l'educació i la sanitat privades

Marxa enrere del govern espanyol en l'augment d'impostos a la sanitat i l'educació privades. La ministra portaveu, María Jesús Montero, ha anunciat que el projecte de pressupostos generals de l'Estat per al 2021 no inclou aquesta mesura que havia posat sobre la taula l'executiu de coalició de PSOE i Unides Podem."Resta exempt, tal com està, no hi ha cap mena de modificació pel que fa a aquesta figura tributària", ha explicat la vicepresidenta en la roda de premsa posterior al consell de ministres que ha donat llum verda al projecte de pressupostos.D'altra banda, el govern de Pedro Sánchez ha retallat a 2.000 euros l'aportació màxima dels plans de pensions individuals amb dret de deducció en l'IRPF. Fins ara la quantitat amb dret de deducció era de 8.000 euros. En el cas dels plans de les empreses, l'aportació màxima passa de 8.000 a 10.000 euros.Una altra mesura econòmica que inclouen els pressupostos que han de tramitar-se al Congrés és l'augment de l'impost del dièsel, que s'equipara de mica en mica al de la benzina. Serà de 34,5 cèntims per litre, per sobre dels 30,7 cèntims actuals. La benzina està gravada amb 40,07 cèntims per litre, una diferència que "no té raó de ser", segons ha indicat Montero.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor