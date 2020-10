La Moncloa defensa un estat d'alarma de sis mesos i deixa el toc de queda en mans de les autonomies

Altres notícies que et poden interessar

El consell de ministres ha aprovat sol·licitar al Congrés una pròrroga de l'estat d'alarma a partir del 9 de novembre, en què el toc de queda deixa de ser una mesura obligatòria i cada comunitat podrà decidir si manté la prohibició de mobilitat durant la nit. "Som conscients que aquesta situació produeix cansament en la ciutadania, però és imprescindible per protegir el sistema sanitari i els més vulnerables", ha afirmat la vicepresidenta i portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero.Sense atendre els requeriments dels partits de l'oposició, que apostaven per escurçar el període de vigència de la pròrroga, el govern de Pedro Sánchez demanarà a la Cambra Baixa l'extensió de l'estat d'alarma durant sis mesos, fins al mes de maig. El PP es va mostrar disposat a donar suport a una pròrroga de dos mesos, mentre que Ciutadans i ERC han reclamat una extensió més curta del mecanisme extraordinari que obligui l'executiu a comparèixer al Congrés de forma periòdica per defensar les mesures aplicades.Aquest dijous es debatrà al Congrés la pròrroga de l'estat d'alarma, que té gairebé garantida l'aprovació. El govern espanyol compta amb el vot a favor del PNB i del PDECat, però encara no han aclarit el sentit del vot ERC, Cs, JxCat i partits de la majoria de la investidura com ara Compromís o Més País.El Govern ha demanat més eines per poder aplicar mesures com ara un confinament domiciliari, un confinament de cap de setmana o l'obligatorietat del teletreball, però a hores d'ara l'estat d'alarma no permet prendre aquestes mesures. Una de les claus de la pròrroga serà si l'executiu espanyol accepta facultar les comunitats per adoptar aquesta manera de restriccions.

