Troben sa i estalvi l'home discapacitat desaparegut a Terrassa

En Juan, usuari de Prodis (Prodiscapacitats Fundació Privada Terrassenca) desaparegut a Terrassa des d'aquest dilluns al vespre, ha estat trobat sa i estalvi aquest dimarts al migdia a prop de la Comissaria dels Mossos d'Esquadra. Segons ha pogut saber NacióDigital, l'home, que pateix una disminució psíquica, es va perdre quan va anar al bar on va a vegades i se'l va trobar tancat. Tal com expliquen des de la Fundació, "es troba en perfecte estat" malgrat l'ensurt.L'entitat, que vetlla per les persones amb discapacitats mentals i paràlisi cerebral, havia alertat via xarxes socials, que se l'esperava a les seves instal·lacions aquest dilluns a la tarda, però que no havia aparegut. Un cop trobat, han utilitzat la mateixa via per agrair la "gran resposta solidària" a la crida ciutadana.Fonts internes explicaven a aquest mitjà que degut a la seva edat avançada "possiblement s'havia desorientat". L'any passat ja es va perdre i se'l va trobar a la zona de Vallparadís. Aquest cop, sortosament, la seva desaparició també ha tingut un final feliç.

