Treball defensa la «pedagogia» per fer que les empreses optin pel teletreball

Altres notícies que et poden interessar

La "pedagogia" com a eina per fer que les empreses de Catalunya permetin fer teletreball als seus empleats. Així ha intentat aclarir el secretari general de Treball Josep Ginesta, la polèmica generada aquest dimarts sobre la capacitat del Govern per regular l'àmbit laboral. La Generalitat no té competències per intervenir-hi però Ginesta ha defensat que l'administració catalana pot fer servir el decret 30/2020 per fer complir la "prescripció" d'optar pel treball a distància.El decret estableix el règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la pandèmia en qualsevol àmbit. És en aquest punt on el departament entén que pot intervenir en allò que passi als centres de treball, no des de l'àmbit laboral sinó des del sanitari. Ginesta compareixia a la seu del departament mentre la portaveu del Govern, Meritxell Budó, ho feia al Palau de la Generalitat. Budó ha assegurat que la Generalitat no té competències per forçar les empreses a permetre el teletreball.El règim sancionador previst al decret preveu multes que van dels 100 als 600.000 euros, en funció de la seva gravetat. "El més important no és tenir un règim sancionador o competències específiques, sinó l'acord del Consell de Relacions Laborals en què ens hem conjurat perquè les empreses adoptin mesures", ha insistit Ginesta. EL secretari ha apuntat diverses vegades la recepta de la "pedagogia" i ha recordat que totes les empreses hauran d'adoptar el teletreball quan sigui possible.Preguntat per la manera que tindrà l'administració de garantir el compliment d'aquesta prescripció, Ginesta ha fet referència a la coordinació dels cossos d'inspecció de les conselleries de Salut i Treball. Els dos departaments es coordinen des de l'inici de la pandèmia i quan s'han d'abordar mesures preventives vinculades als riscos laborals és Treball qui s'en fa càrrec. Quan les mesures estan relacionades amb salut pública, se n'encarrega el departament liderat per Alba Vergés. "Hi ha casos en què la frontera és feble i les actuacions són acordades", ha dit Ginesta.El secretari no ha aclarit si Inspecció de Treball actuarà d'ofici per garantir el compliment de la prescripció del Govern. Les últimes dades de requeriments a empreses per vulneracions vinculades als protocols Covid daten del 13 de juliol. Fins, tal com va avançar, s'havien fet 762 inspeccions i requeriments a empreses per possibles incompliments de seguretat des de l'inici de la pandèmia. Des d'aleshores no s'ha facilitat nova informació i només ha transcendit que entre el març i el 20 de setembre 79 empreses agroalimentàries van incomplir mesures de prevenció, com també va avançar aquest mitjà Avui Ginesta ha reivindicat la "concertació i el consens" exhibit pel Consell de Relacions Laborals. El consell està integrat per la Generalitat, els principals sindicats i la patronal i aquest dilluns ha incrementat la pressió sobre les empreses perquè apliquin el teletreball per a tots aquells treballadors que puguin fer-ne. La resolució, adoptada ahir a última hora de la nit, ha estat detallada aquest dimarts pel conseller de Treball, Chakir El Homrani, que ha assegurat que el teletreball "és obligatori" a Catalunya, tot i que la Generalitat no té competències per regular aquest àmbit, tampoc amb l'estat d'alarma decretat pel govern espanyol. El Departament de Treball admet que no té competència en la regulació laboral, que són de l'Estat, però s'escuda en les competències en l'àmbit de salut pública i en les resolucions del Departament que comanda Alba Vergés, i que estableixen que els centres de treball han d'adoptar mesures organitzatives i tècniques, i prioritzar el teletreball, per tal de reduir la mobilitat de la gent. Aquestes resolucions han estat validades pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.Les declaracions d'El Homrani han provocat incertesa, perquè no ha quedat clar fins a quin punt la nova resolució establia l'obligatorietat de fer teletreball o forçava les empreses a fer-ne sempre que es pugui. Ara com ara, l'acord del Consell de Relacions Laborals serveix com a eina de pressió perquè tothom qui pugui passi a un règim de treball a distància per aconseguir reduir la mobilitat en un moment en què la pandèmia està descontrolada a Catalunya. En declaracions a Rac1, el conseller de Treball ha dit que les empreses que no ho facin es podran veure afectades per sancions. Des de Treball han declinat fins ara totes les peticions d'informació deper conèixer quines actuacions s'han fet en centres de Treball, a l'espera que el departament convoqui l'habitual roda de premsa anual per informar-ne. Les últimes dades facilitades per Treball daten del 13 de juliol, quan el departament va informar de 762 inspeccions i requeriments a empreses per possibles incompliments de seguretat vinculats a la Covid-19 des de l'inici de la pandèmia, sense indicar quina ha estat la resolució d'aquestes actuacions.Des d'aleshores, Treball només ha fet balanç de les intervencions en empreses del sector agroalimentari, tal com va revelar NacióDigital. Si no es pot fer treball a distància, les empreses hauran de facilitar un certificat per als treballadors que acrediti la seva situació. També hauran d'implantar altres mesures com horaris d'entrada i sortida esglaonats o flexibilitat horària, per evitar les hores punta en el transport públic.Ahir, la portaveu del Govern, Meritxell Budó, va dir que el decret d'estat d'alarma del govern espanyol la Generalitat no tenia competències per dictar l'obligatorietat d'aquesta manera de treballar. Aquest matí, el conseller d'Empresa, Ramon Tremosa, també ha dit que el teletreball era "molt recomanable", però no ha especificat que fos obligatori.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor