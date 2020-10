Els sindicats denuncien que Correus amaga els contagis per Covid entre els treballadors

UGT i CCOO denuncien que Correus no informa les organitzacions sindicals dels casos de Covid-19 als seus centres de treball i que en algun cas, tampoc s'ha informat al personal, "amb el risc que això comporta per als propis treballadors i la ciutadania".Per exemple, a Tarragona i l'Ebre hi ha prop de 1.000 treballadors i 70 centres de treball. Els sindicats assenyalen que hi ha tres centres de treball amb treballadors contagiats de coronavirus però denuncien que se n'han assabentat per la mateixa plantilla. Són l'oficina d'Alcover (Alt Camp), la Unitat de Repartiment 2 de Tarragona i la Unitat de Repartiment de Salou (Tarragonès). Les organitzacions sindicals exigeixen la posada en quarantena de tota la plantilla i que es faci un cribratge comunitari.UGT i CCOO han demanat la dada de treballadors contagiats i l'estudi dels contactes directes a Correus però no se'ls ha facilitat la informació. Les organitzacions sindicals asseguren que Correus "fa mesos" que no els informa dels casos de Covid-19 que es produeixen ni de les mesures que es prenen al respecte."Es pot transformar ràpidament en un focus important de contagi entre la ciutadania donat el tracte directe que els treballadors i mantenen", adverteixen.

