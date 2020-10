Desarticulen a Terrassa una trama que volia assassinar un empresari català

La Policia Nacional espanyola ha desarticulat una trama que planejava assassinar un empresari del Baix Llobregat. El cos ha detingut a Terrassa tres persones acusades d'organitzar un pla per acabar amb la vida d'un antic soci d'un dels instigadors i ara competència directa en el sector dels transports.Els acusats, segons la policia, pretenien comptar amb la col·laboració d'un sicari, al que contractarien per 15.000 euros. La investigació hauria arrencat després que la comissaria de Terrassa rebés una informació anònima alertant del cas.Segons la investigació, l'instigador del crim hauria pagat 5.000 euros a un familiar perquè aquest localitzés algú disposat a assassinar l'objectiu. Aquest hauria parlat amb un conegut amb vincles "en ambients delinqüencials", apunta la policia, que a canvi de 5.000 euros més s'encarregaria de trobar i contractar un sicari.Segons indica el cos espanyol en un comunicat, "davant la imminència i la gravetat dels fets", es va decidir precipitar l'operació i detenir els tres principals membres de la trama, que haurien contactat, com a mínim, amb dos presumptes sicaris. Paral·lelament es va fer entrada al domicili del màxim responsable del pla, on es va intervenir material electrònic, informàtic i documental on s'haurien evidenciat les seves intencions.D'altra banda, la víctima hauria estat avisada per un dels sicaris contactats per la trama, que l'hauria alertat del perill que corria i li hauria demanat diners a canvi de protegir-lo i declarar contra els qui planejaven el seu assassinat.Després de la detenció dels tres acusats, el responsable i ideòleg del pla es troba en presó provisional, mentre que els altres dos han quedat en llibertat amb càrrecs i amb mesures cautelars. L'operació ha estat duta a terme per efectius de la la comissaria de la Policia Nacional a Terrassa i de la Brigada Provincial de la Policia Judicial de Barcelona.

