Detingut per fer-se passar per infermer amb un número de col·legiat robat

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Terrassa van detenir un home de 35 anys i veí de Mataró acusat d'un delicte d'intrusisme professional i un altre de falsificació documental. El detingut, segons apunta la policia catalana, es feia passar per infermer i utilitzava un número de col·legiat robat d'una persona que tenia el seu mateix nom i primer cognom.El passat 9 d'octubre, un home va denunciar que l'acusat utilitzava el seu número de col·legiat. Una empresa d'ambulàncies havia contractat l'infractor, i davant l'evident falta d'experiència i un comportament estrany, van comprovar que el número de col·legiat facilitat corresponia a una altra persona.Agents de Mossos van contactar amb l'empresa que havia contractat l'impostor. Des d'aquesta van reconèixer que el fals infermer els havia facilitat un número de col·legiat, però van començar a sospitar-ne, ja que no semblava conèixer bé la seva feina i perquè no deixava de buscar excuses quan li demanaven la documentació que encara no havia entregat.Davant la insistència de l'empresa per tal que l'home acabés d'entregar els papers requerits, el fals infermer els va fer arribar el seu currículum i una fotocòpia de la fitxa col·legial, fitxa que, després de fer les comprovacions pertinents, va resultar estar falsificada. Els investigadors van constatar que l'home havia treballat en tres empreses més del sector, de manera temporal.El 16 d'octubre, amb la investigació avançada, agents del cos van detenir el fals infermer quan sortia de casa seva vestit amb uniforme de sanitari quan es dirigia a una nova entrevista de feina. Després de passar a disposició del jutge, aquest va decretar-li llibertat amb càrrecs.L'acusat tenia sis antecedents policials per fer-se passar per policia i portar identificacions falses, l'últim cop el febrer del 2020.

