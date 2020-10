Boya dimiteix com a síndic d'Aran per ocupar un càrrec al govern espanyol

El síndic d'Aran, Francés X. Boya (UA), deixarà el Conselh Generau per ocupar un càrrec al govern espanyol, segons ha avançat Segre . De fet, la llei de règim especial de la Val així ho estableix i serà rellevat per l'actual vicesíndica primera i responsable de Salut, Maria Vergés.Boya passarà a ocupar-se de les polítiques per revertir la despoblació i millorar la cohesió territorial, tot depenent de la vicepresidència quarta de l'executiu, que ocupa la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera. Està previst que el seu nomenament es faci oficial en la sessió del Consell de Ministres d'aquest dimarts.El síndic d'Aran deixa el Conselh a la meitat del seu segon mandat, tenint en compte que va estar al capdavant d'aquesta institució entre el 2007 i el 2011. El tema de la despoblació rural i com frenar-la ha estat un dels que ha anat treballant durant la seva carrera política. Així, ho va plantejar tant durant la seva etapa com a senador socialista (2011-2015), com quan era diputat provincial a la Diputació de Lleida (2015-2019), a més de com a president de l'Associació Espanyola de Municipis de Muntanya.

