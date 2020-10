Els treballadors amb baixos ingressos a són els que tenen més «risc» de perdre la feina per la pandèmia

Altres notícies que et poden interessar

Els treballadors amb baixos ingressos a Espanya són els que tenen més "risc" de perdre la feina per la covid-19 a la Unió Europea. Segons dades de l'Eurostat, els treballadors amb baixos ingressos a Espanya són els empleats europeus amb més possibilitats de perdre la feina en el segon trimestre de l'any. Les dades de l'Eurostat apunten que en tots els països del bloc comunitari els treballadors amb baixos ingressos eren els més exposats a perdre la feina.En el cas d'Espanya, els treballadors amb ingressos mitjans també eren els que més risc tenien de perdre la feina en comparació amb empleats de la mateixa categoria de qualsevol altre país de la Unió Europea. A més, Espanya és l'estat que més llocs de treball ha perdut per la pandèmia.Els treballadors amb baixos ingressos d'Irlanda són els segons que més risc tenien de perdre la feina en el segon trimestre de l'any, seguits dels italians. A l'extrem contrari, els treballadors amb baixos ingressos de la República Txeca van ser els que menys possibilitats tenien d'anar a l'atur.En el cas dels treballadors amb alts ingressos a Espanya, són juntament amb els irlandesos els que més risc tenien de perdre la feina en comparació amb empleats de la mateixa categoria de qualsevol altre país de la Unió Europea.En el conjunt de la Unió Europea, els treballadors amb baixos ingressos són els que tenien més possibilitats de perdre la feina, patir un ERTO o una reducció de la jornada laboral per la pandèmia. Els d'alts ingressos són els que menys risc tenien.Segons les dades de l'Eurostat, Espanya és l'estat europeu que més llocs de treball ha perdut per la covid-19, mentre que Itàlia, Grècia i Irlanda, entre d'altres, són els que van tenir més treballadors afectats per acomiadaments temporals o reducció d'hores.

