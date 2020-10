Una mala higiene bucal pot empitjorar el pronòstic de la Covid, segons els dentistes

Altres notícies que et poden interessar

El Consell General de Dentistes i la Fundació Dental Espanyola (FDE) han advertit que millorar la higiene bucodental és "clau" en la prevenció de complicacions derivades de la Covid-19, ja que l'acumulació de "biofilm" oral derivat d'una higiene ineficaç origina la inflamació a nivell gingival, relacionada amb un augment de complicacions en els pacients, tal com es recull en el seu guia "La boca en temps de Covid-19".Així mateix, com que es tracta de la mucosa oral, nasal i els ulls les principals vies d'entrada del coronavirus, els experts reforcen la idea que una mala salut oral incrementa el risc de patir malalties sistèmiques, podent originar complicacions cardíaques, pulmonars, problemes en l'embaràs o empitjorar una diabetis.En aquest sentit, també recorden que els bacteris responsables de les malalties orals passen al torrent sanguini a través de les artèries, i poden provocar malalties més greus com cardiopaties malalties respiratòries, renals, i empitjorament de la diabetis, entre altres conseqüències.D'altra banda, aquests experts també afirmen en la guia que s'ha comprovat que aquells pacients que presenten una boca malalta tenen "molt més risc de desenvolupar una pneumònia per coronavirus".També subratllen la importància de prendre "les màximes precaucions" amb els raspalls de dents, sobretot en aquests moments d'epidèmia, per evitar que puguin convertir-se en un element de contaminació creuada."Una de les principals vies d'entrada del coronavirus SARS-CoV-2 és la mucosa oral, de manera que, amb més motius que mai, tenir cura de la nostra salut oral és una prioritat", ha expressat el president del Consell General de dentistes i la FDE, el doctor Óscar Castro. "Per això, des dels dos òrgans llancem aquesta guia en la nostra lluita per una Odontologia ètica i de qualitat, al servei dels ciutadans", ha conclòs.

