Espanya rep 6.000 milions en préstecs del fons europeu per finançar els ERTO i els ajuts a autònoms

Espanya ha rebut aquest dimarts els primers fons europeus en forma de préstecs per finançar mesures per mantenir l'ocupació en el marc de la Covid-19 com els ERTO i els ajuts a autònoms. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciat que han arribat 6.000 milions d'euros en préstecs a l'Estat del fons SURE, del qual Espanya té assignats 21.3000 milions, una xifra que la converteix en la segona gran beneficiària del fons, només per sota d'Itàlia. Juntament amb Espanya, Itàlia i Polònia són els altres dos estats que també han rebut el primer tram del finançament aquest dimarts.La Comissió Europea va començar la setmana passada l'emissió de bons per finançar el fons SURE. En la primera emissió va col·locar 17.000 milions d'euros en bons a 10 i 20 anys amb una demanda rècord. Les peticions van superar els 233.000 milions d'euros.

