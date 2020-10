Les ombres de Li-Meng Yan, la viròloga que va fugir de la Xina

Altres notícies que et poden interessar

La viròloga de Hong Kong que va fugir als Estats Units per explicar "la veritat" sobre el coronavirus, Li-Meng Yan, ha causat un gran impacte amb la seva sorprenent versió sobre el coronavirus: "El que puc dir és que va ser alliberat expressament", afirma sense cap dubte.Yan va revolucionar tot l'Estat amb una entrevista a Cuarto Milenio on afirmava que el coronavirus "és una arma biològica sense restriccions" creada en un laboratori. Però què hi ha més enllà de les diverses aparicions públiques de la investigadora?L'últim capítol en l'activitat de Yan és l'elaboració d'un informe titulat 'Característiques inusuals del genoma del SARS-CoV-2 que suggereixen una sofisticada modificació en laboratori en lloc d'una evolució natural'. En aquest document, intenta demostrar la seva teoria sobre l'origen i la finalitat del coronavirus.Al darrere de l'informe hi ha el guru de l'extrema dreta i exassessor de Trump, Steve Bannon, president de l'organització que ha finançat el treball de la viròloga. Es tracta de l'organització Rule of Law Society, fundada amb l'objectiu de "rebre i exposar informació sobre la corrupció, la brutalitat, les detencions il·legals, les condemnes excessives, la fustigació i la falta d'humanitat omnipresents en els sistemes polítics, jurídics, comercials i financers de la Xina".Li-Meng Yan va deixar enrere la seva vida a la Xina per anar als Estats Units el passat 27 d'abril. Del seu espai familiar n'ha dit que el seu marit es va enfadar per la decisió i li va dir que "ens mataran a tots" pel fet de marxar i revelar els detalls sobre la relació del govern xinès i l'OMS amb el coronavirus. En aquest sentit, els atacs al partit comunista xinès també són constants per Yan, qui diu que "no m'espantaran" i que demostrarà els fets "perquè la gent els verifiqui abans que em matin".Pel que fa a l'àmbit científic, l'OMS se'n va desvincular responent mesos enrere a les seves acusacions de "corrupció i complicitat" amb el govern xinès, negant que ella hagi treballat directament per a l'organització. Al mateix temps, el món científic també li ha donat l'esquena i cap revista científica ha publicat l'informe, al mateix temps que el sector afirma que no hi ha evidències científiques que corroborin les seves conclusions.

