Els «swing states»: quins estats decantaran la balança als EUA?

Els ciutadans dels Estats Units estan cridats a les urnes dimarts vinent en unes eleccions marcades per la pandèmia i que poden suposar un abans i un després quan el país afronta una de les pitjors crisis que ha viscut mai. Donald Trump, actual president i candidat republicà, s'enfronta a Joe Biden. Les enquestes, com va passar fa quatre anys amb Hillary Clinton, somriuen al candidat demòcrata. Els sondejos que diàriament publiquen els mitjans internacionals -com el The New York Times The Guardian o la CNN - i portals especialitzats d'arreu del món -com FiveThirtyEight - apunten a una victòria de Biden. Un cop més, però, serà rellevant analitzar cap a on s'inclinen els anomenats swing states, que són els que decantaran la balança en favor dels Demòcrates o els Republicans.Els swing states són els estats clau, els que determinen la victòria en les eleccions als Estats Units i on els equips de campanya dels candidats destinen més esforços. Són aquells territoris que poden canviar de color d'una elecció a una altra. Així com hi ha estats que sempre són demòcrates, com ara l'estat de Nova York, i d'altres que sempre són republicans, com Texas, hi ha una sèrie d'estats on el resultat no està tan clar i pot variar d'una votació a l'altra.En les eleccions d'enguany, els principals estats en disputa són bàsicament deu: Carolina del Nord, Florida, Pennsilvània, Michigan, Arizona, Wisconsin, Geòrgia, Iowa, Ohio i Nevada. De tota manera, en funció de les enquestes, això pot variar. En joc hi ha, per tant, 148 delegats. Enguany, sorprenentment, els sondejos apunten a un resultat igualat a Texas, tradicionalment republicà. En aquest interactiu de la CNN es pot veure cap a on es decanta en temps real cada estat dels Estats Units.A les eleccions nord-americanes la circumscripció electoral és l'estat. Cada estat escull una sèrie de delegats, que conformaran els 538 electors del col·legi electoral. Aquests electors són els que trien el president dels Estats Units. Cada estat té un nombre assignat de delegats. Carolina del Nord, per exemple, en té 15, i Florida, 29. Grans estats com Texas o California en juguen 55 i 38, respectivament. L'objectiu dels candidats, doncs, és aconseguir 270 delegats per garantir-se la majoria absoluta al col·legi electoral i guanyar la Casa Blanca. En les últimes eleccions, malgrat tenir més vots, Hillary Clinton va obtenir 227 delegats i Donald Trump 304, que van decantar la balança en favor del candidat republicà.A les eleccions del 2016, Trump va guanyar als principals swing states, fet que li va donar la victòria. Es va imposar contra pronòstic a Michigan, Pennsilvània, Wisconsin, Ohio, Florida, Arizona, Geòrgia, Iowa i Carolina del Nord. Nou dels deu estats en disputa a les eleccions d'aquest novembre. Si el color d'aquests territoris canvia, la victòria serà per Biden. Ara com ara, les enquestes somriuen al veterà candidat demòcrata, però com bé sap Clinton, això no és garantia de res.

