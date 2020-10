⚠️BUSQUEM AL JUAN⚠️



➡️Des d'ahir a la nit que busquem al Juan. Havia d'arribar a les Llars de Prodis a la tarda. L'any passat també vam viure una situació similar i el vam trobar a #Vallparadís.



Demanem ajuda a tothom que pugui col·laborar o cregui que l'hagi pogut veure! pic.twitter.com/rqiz5I8Aqw — prodis (@prodisterrassa) October 27, 2020

En Juan, usuari de la Fundació Prodis (Prodiscapacitats Fundació Privada Terrassenca) de Terrassa, es troba desaparegut des d'aquest dilluns al vespre. Segons ha informat l'entitat a través de xarxes socials, se l'esperava a les Llars, però no s'hi va presentar. Fonts properes han explicat aque podria estar desorientat degut a la seva edat avançada.En aquest sentit, apunten que "l'any passat va viure una situació similar" i se'l va trobar a Vallparadís. Per això, demanen col·laboració ciutadana per qui cregui haver-lo vist o pugui aportar alguna informació.Els hospitals de la ciutat i la Policia Municipal ja han estat avisades. Les persones que puguin aportar detalls poden trucar al 647 87 86 69.

