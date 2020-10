Catalunya registra més de 5.000 positius i 39 morts en un dia

CONTAGIS 240.118 (+5.081) INGRESSATS 2.138 (+121) UCI 368 (+21) DEFUNCIONS 13.858 (+39) Rt 1,52 (-0,01) RISC DE REBROT 887 (+46) Actualització: 27/10/2020

El risc de rebrot a Catalunya ja frega la barrera dels 900 punts després d'augmentar-ne 46 des d'ahir. Salut xifra en més de 5.000 els nous casos confirmats de Covid-19 si bé la velocitat de contagi es frena amb una baixada mínima (d'1,53 a 1,52).La incidència en aquests moments a Catalunya augmenta amb força i arriba als 607,9 contagis per cada 100.000 habitants. El total de positius s'eleva a 240.118. Als hospitals els ingressos continuen a l'alça i se situen en 2.138 (+121), com també el nombre de pacients a l'UCI, amb 21 més respecte ahir, elevant el total a 368 persones.En les darreres 24 hores el Departament de Salut ha sumat al balanç 39 noves morts per coronavirus. El total de defuncions des de l'inici de la pandèmia a 13.858.

