L'esborrany dels pressupostos de l'Estat inclou augment d'impostos a les rendes més altes

L'esborrany també recull una inversió de 200 milions d'euros per impulsar l'educació de 0-3 anys, a més de 300 milions per igualar els per igualar els permisos de maternitat i paternitat en 16 setmanes per a cada progenitor, intransferibles i remunerats al 100%, i 200 milions per donar suport a la conciliació de menors de 14 anys "a través de la contractació pública de cuidadors professionals".

Els pressupostos inclouen un augment de 2.000 milions d'euros per a polítiques d'ocupació, 200 dels quals destinats a reforçar els serveis socials, l'actualització de les pensions a l'IPC i l'augment de les pensions no contributives al doble de l'IPC. També inclouen un augment del 5% de l'IPREM, l'indicador de renda, perquè les prestacions per desocupació augmentin. L'increment millorarà les prestacions dels aturats de llarga durada i les ajudes al lloguer i beques, entre altres. A més, el projecte inclourà 250 milions més per augmentar les beques universitàries.

El projecte de pressupostos inclou un augment dels impostos a les rendes més altes. En primer lloc incrementa l'Impost de Societats per a grans grups empresarials limitant les exempcions per dividends i plusvàlues generades per la seva participació a filials. També augmenta 1 punt l'Impost de Patrimoni per a patrimonis de més de 10 milions d'euros, 3 punts l'IRPF per a rendes del capital de més de 200.000 euros, i 3 punts l'IRPF per a rendes del treball de més de 300.000 euros. A més l'executiu estableix una tributació mínima del 15% per a socimis, i es redueixen les desgravacions als plans de pensions privats.

Per altra banda, durant la presentació del text Iglesias també ha fet referència a l'Ingrés Mínim Vital (IMV) i ha reconegut que no hi ha coses que no s'han fet bé, ja que "aquesta prestació no arriba a tothom que hauria d'haver arribat". Així, les modificacions que s'introduiran serà la possibilitat de sol·licitar-lo de manera permanent tenint en compte els ingressos de l'any en curs i no de l'any anterior. També es redueix de 3 a 2 anys de vida independent el termini que els joves de menys de 30 anys han de demostrar per poder demanar l'ajuda. Això, segons l'acord assolit entre el PSOE i el PP "facilitarà que un major nombre de joves hi pugui accedir si la seva situació econòmica empitjora".

Les formacions de govern també han establert la possibilitat que els serveis socials puguin acreditar alguns dels requisits exigits per poder accedir a l'IMV per donar resposta a alguns dels problemes detectats en la tramitació de la prestació.

En el marc dels pressupostos, PSOE i Podem s'han compromès a impulsar una regulació dels preus dels lloguers –amb criteris semblants a la vigent a Catalunya- que arribarà al Consell de Ministres "en un termini màxim de tres mesos" i al Congrés en un de "quatre mesos".

Per redactar la llei es conformaran diferents grups de treball i el text arribarà al Consell de Ministres de la mà del Ministeri de Transports i la vicepresidència segona. Concretament la llei habilitarà les comunitats autònomes i els ajuntaments perquè a partir d'un sistema d'índex de referència de preus del lloguer desenvolupat pel Ministeri de Transports "puguin establir el seu índex de preus d'acord a una metodologia objectiva i subjecta a revisió periòdica".

A més el text convalidarà els avenços de les comunitats que –com Catalunya- tinguin definit un sistema de referència de preus, i articularà mecanismes perquè les administracions declarin que una zona té el mercat tensional "quan s'hagi produït un increment abusiu i sostingut de les rendes de lloguer".

