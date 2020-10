Vergés veu «difícil» posar fi al tancament de la restauració

Altres notícies que et poden interessar

La consellera de Salut, Alba Vergés, veu "difícil" poder aixecar el tancament de la restauració a finals de setmana. "Estem en la línia de no aixecar restriccions", ha afirmat en declaracions a la SER, al mateix temps que ha insistit que la situació portarà "a prendre més mesures aquesta setmana". En ser preguntada sobre quines, ha afirmat que es treballen "moltes" i que "res està descartat".En ser preguntada per un confinament total de 15 dies, ha assegurat que l'escenari seria "diferent del març", ha insistit en la voluntat de no tancar les escoles i ha assegurat que el més efectiu és sempre el màxim però ha instat a "veure com equilibrar això amb la societat". D'altra banda, ha afirmat que l'estat d'alarma ha de tenir control parlamentari.Aquest divendres finalitzen els 15 dies inicials establerts per al tancament de bars, restaurants i altres activitats econòmiques. La consellera ha assegurat que s'ha de saber "llegir el moment" i ha alertat que intentar anar de pressa "pot fer allargar l'agonia". Ha afirmat que això no vol dir que en "unes dues o tres setmanes" les coses no puguin canviar i es pugui "relaxar" alguna mesura.Vergés ha explicat que s'estan treballant "moltes mesures" però no ha volgut concretar quines fins que aquestes no estiguin ben treballades. En ser preguntada pel confinament de cap de setmana, ha afirmat que "res està descartat" però ha indicat que cal veure quines mesures poden ajudar més "i si és el moment idoni". "Per no posar més frustració prefereixo no especular", ha manifestat.En una línia similar s'ha expressat amb relació a la possibilitat de decretar un confinament total durant 15 dies. La consellera ha valorat que caldrà prendre les "mesures pertinents" per evitar la saturació del sistema sanitari. Sí que ha dit que el confinament perimetral, tot i no descartar-se, no és una de les prioritats quant a aplicar amb urgència. Vergés ha descartat que de la reunió de Govern d'aquest dimarts surtin noves mesures.D'altra banda, ha afirmat que és "imprescindible" que hi hagi un control parlamentari sobre l'estat d'alarma. Ha reconegut que la situació no se solucionarà en 15 dies però ha apuntat que "això no vol dir que hi hagi estat d'alarma de sis mesos sense passar pels controls parlamentaris". Vergés ha reclamat també "totes les eines" perquè les mesures que prengui el Govern no es vegin entorpides jurídicament.

