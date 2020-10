​Mor Parrita, cantaor i compositor d'artistes com Moncho o Rosalía

El cantaor i compositor valencià Vicente Castro Giménez, conegut com "Parrita", ha mort aquest dilluns, segons ha anunciat la Federació d'Associacions de Dones Gitanes Universitàries, Fakali. Castro residia de feia anys a Rubí i se'l considerava un referent d'aquest corrent artístic.Parrita ha mort als 60 anys en un hospital de Terrassa, sembla que a causa d'un vessament cerebral que va patir dies enrere.La carrera de l'artista s'havia forjat en la rumba gitana i el flamenc des de la seva adolescència. Havia gravat una dotzena de discs i havia composat cançons per a artistes com Moncho o, actualment, Rosalía.

