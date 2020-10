Acord d'última hora entre el PSOE i Podem per desencallar els pressupostos de l'Estat

Altres notícies que et poden interessar

PSOE i Unides Podem han tancat a última hora un pacte per als pressupostos generals de l'Estat que inclou regular els lloguers en un termini de quatre mesos i facilitar l'accés a l'ingrés mínim vital (IMV), amb problemes de desplegament des de la seva aprovació. L'entesa ha arribat al final d'aquest dilluns, després de llargues converses entre els socis del govern de coalició. A primera hora del dia, Pedro Sánchez havia anunciat que l'avantprojecte dels comptes es validaria al consell de ministres. L'acord in extremis ho farà possible.Unides Podem ha constatat duan tot aquest dilluns les dificultats per poder superar els obstacles de la negociació amb el PSOE -tant en la regulació dels lloguers com en l'ingrés mínim vital-, factors clau per pactar els comptes públics. Sánchez i Pablo Iglesias presentaran conjuntament aquest dimarts els detalls de l'acord, primer esborrany dels pressupostos, un pas previ per iniciar-ne el tràmit parlamentari al Congrés.Segons el president espanyol, el projecte de pressupostos avançarà 27.000 dels 72.000 milions d'euros dels fons europeus, que s'hauran de destinar a projectes per revitalitzar i modernitzar l'economia. Catalunya, clau en la negociació dels comptes, reclama la gestió directa i un pla de rescat "urgent" per a la segona onada de la pandèmia

