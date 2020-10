Unes 200 persones es manifesten a Barcelona contra el toc de queda i demanen «solucions reals»

Unes 200 persones s'han manifestat aquest dilluns al vespre a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per reivindicar mesures "reals" i "efectives" per afrontar la crisi de la covid-19 i que els governs no limitin els drets de la ciutadania.Convocats per la CUP, Alerta Solidària, Arran, Cos, Endavant i el SEPC, els concentrats han criticat que, fins ara, les mesures plantejades pel Govern i l'executiu espanyol "limitant" drets fonamentals estan "suplint" la manca de recursos públics. També lamenten que es pretengui "normalitzar" la retallada de drets i llibertats "sense fer ni un pas per revertir les polítiques de privatització i retallades que han disminuït la capacitat dels serveis públics".