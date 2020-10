Risc de rebrot disparat, hospitals omplint-se... Hi ha cap motiu per a l'optimisme?

Altres notícies que et poden interessar

Totes les dades sobre el coronavirus apunten a que la situació no deixa d'empitjorar, dia rere dia. El risc de rebrot s'ha enfilat ja 841 a Catalunya, quan una setmana abans era de 513 i tenint en compte que el risc alt se situa en a partir dels 100. Així mateix, la ràtio de contagis setmanals detectats ja puja a 346,8 per cada 100.000 habitants, un 54% més que set dies abans. Amb aquesta situació, costa aferrar-se a brots verds per ser optimista..., però podria no ser del tot impossible.Just després de tancar els bars i restaurants, s'explicava que les mesures trigarien uns dies a notar-se . En concret, a mitjans de la setmana passada hauria hagut d'arribar algun efecte relatiu a la crida a l'alerta del Govern al final del pont del 12 d'octubre, demanant limitar la vida social i prioritzar el teletreball per reduir la mobilitat. I fins a principis d'aquesta setmana no es notaria l'impacte de les restriccions concretes de l'executiu.I com ho havien de fer? Amb una reducció de la velocitat de propagació del coronavirus, la qual es mesura amb la Rt i indica quina mitjana de persones són infectades per cada persona infectada prèviament. Quan la Rt cau per sota d'1, la pandèmia remet, però fins llavors segueix augmentant el nombre de contagis setmanals. Ho fa, però, a un ritme menor com més baixa és la Rt, a mesura que s'acosta a 1.D'aquesta manera, la primera corba que caldria doblegar és la de la velocitat de propagació, per bé que, entre que comença a reduir-se i fins que se situa per sota de l'1 poden passar força dies -unes tres setmanes, en el cas dels brots del juliol-. Ara bé, això ha començat a passar ja? Les dades apunten que, des del 16 d'octubre fins al 22, la Rt ha crescut de l'1,35 a l'1,53. Aquesta darrera xifra, però, és del dijous passat, per deixar uns dies de marge per evitar que els retards en les notificacions provoquin lectures desencertades.Entre el dia 20 i el 21 és quan s'haurien d'haver notat els primers efectes del missatge d'alerta del Govern. Llavors, malgrat encara no haver remès, la Rt es mantenia estable. Caldrà estar molt atents els propers dies per veure si definitivament es frena i comença a caure o si torna a accelerar. Ara bé, encara hi ha una altra dada a atendre i que pot donar certa esperança. I és que, si es posa la lupa a l'evolució diària i no setmanal, les dades de contagis detectats entre el 19 i el 22 d'octubre es mantenen força estables i per sota dels 5.000 casos.El sol fet que el nombre de positius diaris no creixi és bona notícia, ja que implica que l'expansió s'estaria aturant i això s'hauria de notar aviat en la Rt. En tot cas, són dades parcials que poden canviar en els propers dies, sobretot per alguns retards en les notificacions que, amb l'auge dels brots, poden trigar més i obligar a esmenar retrospectivament les estadístiques. Si es confirmen i consoliden, però, poden ser una bona notícia.És per això que caldrà posar-hi la lupa els propers dies per analitzar si, a diferència del que ocorria des de l'inici de l'octubre -amb les excepcions dels caps de setmana i festius-, la xifra de contagis diaris no creix o, de fer-ho, augmenta a una menor velocitat i això s'acaba notant en una Rt més baixa. Aquestes seran les dades més fiables de què disposarà el Procicat per decidir aquesta setmana si endureix les restriccions o si -molt improbable- en relaxa alguna.En tot cas, també cal tenir en compte que el percentatge de positius entre les proves PCR i -des de fa uns dies- els tests d'antígens que s'estan fent està incrementant-se, situant-se ja en el 12,6%, molt per sobre del 5% recomanat per l'Organització Mundial de la Salut. Això implica que cada cop s'escapen més casos que no es detecten i, per tant, és probable que el nombre de contagis reals sí que estigui creixent. Tot i això, ja seria rellevant, com s'ha apuntat, que ho fes a menys velocitat.Un problema afegit, a més, és que la pandèmia està ara molt estesa arreu del país, amb tots els municipis de més de 20.000 habitants més que triplicant el llindar del risc elevat de rebrot i amb totes les comarques menys dues duplicant-lo . De la mateixa manera, cal estar preparats perquè, encara que els positius remetin, les hospitalitzacions i les defuncions aniran en augment els propers dies. Entre el contagi i una eventual mort, passen, de mitjana, unes tres setmanes, així que l'efecte es nota en diferit, amb els casos que s'agreugen i que cal ingressar o portar a la UCI en un pas intermedi.El nombre d'hospitalitzats, en aquest sentit, rondava el miler el dia 12 i ara ja duplica aquesta xifra, mentre que els que es troben a l'UCI estan a prop de triplicar-se, en el mateix període. I això que encara no s'ha notat l'impacte de l'increment notable dels contagis de les últimes setmanes. I amb els hospitals cada cop en una situació més complicada, aquest altre element segur que pesa també a l'hora de decidir les mesures a prendre i segurament empenyen cap a la precaució.

