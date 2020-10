El Govern preveu enviar dos nanosatèl·lits a l'espai el 2021

El Govern ha aprovat aquest dimarts l'estratègia New Space de Catalunya, que ha de permetre desenvolupar una nova economia de futur lligada a a democratització de l'espai mitjançant l'ús de nanosatèl·lits. Aquesta nova industria que impulsa el Departament de Polítiques Digital preveu que generi 1.200 lloc de feina i 280 milions d'euros de facturació. L'estratègia contempla també la creació de l'Agència Espacial de Catalunya i el llançament dels dos primers nanosatèl·lits durant el primer semestre de 2021.Aquesta nova "Economia de l'Espai" permet que no només les grans potències aeroespacials tinguin accés a l'espai. El desenvolupament tecnològic, ha detallat el Govern, juntament a una reducció de costos i un canvi de paradigma a l'hora de desenvolupar missions espacial ha fet que les barreres d'entrada a aquest sector hagin anat desapareixent. Això ha permet l'accés a nous serveis basats en satèl·lits, les seves dades i l'ús de l'espai per part de diferents sectors productius del país. En aquest sentit, la Generalitat vol consolidar i maximitzar el lideratge de Catalunya en el camp dels nanosatèl·lits.Aquesta nova economia d'alt valor afegit pot arribar a generar 1.200 nous llocs de treball i una facturació de 280 milions d'euros en els propers cinc anys. Això vol dir multiplicar per 2,5 el nombre d'empreses que avui es dediquen a aquest sector fins arribar a les 75, i multiplicar per quatre els llocs de feina i per sis la facturació. El New Space també proporcionarà oportunitats d'ús i explotació de plataformes espacials per a aplicacions diverses com ara la recerca científica, el desenvolupament i qualificació de tecnologia espacial, l'observació de la terra i les telecomunicacions.També permetrà millorar la gestió del territori a partir de les dades obtingudes de l'observació de la Terra i desenvolupar nous serveis basats en tecnologies avançades per a ciutadania, empreses i administració. A més, la integració de xarxes de comunicacions de nanosatèl·lits i tecnologia 5G permetrà disposar de cobertura homogènia d'Internet de les Coses arreu de territori.En el marc d'aquesta estratègia el Govern crearà la nova Agència Espacial de Catalunya, per gestionar i desplegar l'aplicació de polítiques i actuacions en aquest àmbit. La primera actuació serà la posada en marxa d'una infraestructura experimental avançada de telecomunicacions en l'àmbit New Space a Catalunya, en col·laboració amb l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC). El projecte està pressupostat en 2,5 milions d'euros i inclou el llançament de dos nanosatèl·lits per desplegar i validar aplicacions i serveis experimentals de connectivitat global d'Internet de les Coses i de procés d'imatges i teledetecció d'observació terrestre.El llançament d'aquests dos aparells està previst per al primer semestre del 2021, permetrà a la Generalitat disposar de cobertura en zones del territori que encara no estan cobertes i obtenir imatges de la Terra des de l'espai en diferents bandes espectrals per desenvolupar noves solucions tecnològiques per millorar els servies de la Generalitat i de diferents sectors productius de l'economia i la societat. Podrà tenir aplicacions, per exemple, en l'efectivitat de la predicció meteorològica, en el seguiment a temps real d'esdeveniments climàtics o geològics o en la generació de dades per a serveis específics de la indústria tecnològica catalana.

