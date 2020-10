Què passaria si Trump o Biden moren?

Si Trump fos reelegit però no acabés el seu mandat, Pence garantiria la seva línia ultraconservadora del govern, això sí, sense els estirabots del seu patró

Harris representa forces que ara són hegemòniques en el seu partit: minories, dones i activistes que miren a l'esquerra, en el seu cas sense excessos

El 3 de novembre, els nord-americans elegiran un ticket, una candidatura de president i vicepresident. Aquest cop, l'atenció s'ha posat molt més sobre els segons del que és habitual, ja que Donald Trump té 74 anys i Joe Biden 77. Mike Pence, el segon republicà, o Kamala Harris, la companya de viatge de Biden , tindrien molt a dir. Què passaria si el nou president mor en l'exercici del seu càrrec o ha de dimitir?Quan es parla de la figura del vicepresident, als Estats Units se sol explicar el que va dir un d'ells, Thomas Marshall, a inicis del segle XX: "En una família hi havia dos nois que van marxar a construir la seva vida. Un es va fer a la mar i l'altre va arribar a la vicepresidència. I no se'n va tornar a saber res de cap d'ells". Això no és cert, però explica el fet que, a diferència d'un secretari d'Estat, que dirigeix la diplomàcia, o del cap del Pentàgon, el vicepresident és el segon formal dins de l'afministració nord-americana, però no és un càrrec executiu.En diverses ocasions, el vicepresident ha acccedit a la presidència, sigui per l'assassinat del president (Abraham Lincoln el 1865, James Garfield el 1881, William McKinley el 1901 i John Kennedy el 1960) o per la seva mort natural, o bé per l'únic cas en què un president ha dimitit, Richard Nixon, el 1974. En algun cas, el vicepresident ha exercit més poder del previst, com va ser el cas de Dick Cheney amb George W. Bush.La Constitució estableix que en cas de mort, incapacitat o dimissió del president, el vicepresident ocupa el seu lloc. Això és el que succeiria si Trump o Biden surten d'escena. En aquest cas, els seus segons assumirien el poder sense condicionants, exercint-lo amb la totalitat de les seves funcions fins al final del mandat.Mike Pence és un polític de 61 anys. Va establir la seva base de poder a Indiana, com a governador, un estat que és una terra fèrtil per dirigents conservadors. Possiblement sigui dels estats més republicans del país. Dins del seu partit, Pence està situat en l'ala més dretana i vinculada als sectors evangèlics fonamentalistes. Va ser col·locat al costat de Trump per una maquinària republicana que desconfiava del magnat de Nova York. Pence seria una garantia d'ortodòxia i estaria allí pel cas que passés "alguna cosa".Com quasi tots els vicepresidents, Pence ha estat mut i a la gàbia, fent esforços per mostrar-se el més lleial possible a Trump. Mai ha escenificat discrepàncies i espera el seu moment. Perquè aquesta és una altra: sempre ha somiat en la presidència. També és un polític de format molt clàssic, poc previsible.Si Trump fos reelegit però no acabés els eu mandat, per defunció o per un impeachment, Pence garantiria la línia ultraconservadora del govern. Això sí, sense els estirabots del seu patró, de qui es pot dir que està encara més a la dreta. Ni que només sigui que Trump, més que a la dreta, està amb Trump.Si Biden és elegit, moltes mirades seguiran amb interès tots els moviments polítics de Kamala Harris, senadora de Califòrnia de 56 anys que acaba de fer. Filla de jamaïcà i d'índia tamil, Harris expressa les forces hegemòniques del nou Partit Demòcrata: dones, minories ètniques i una mirada cap a l'esquerra. Tot i que tampoc massa en el seu cas. Aquesta antiga fiscal de districte i fiscal general de Califòrnia es va guanyar fama de duresa i la seva ambició és més rocosa que el seu progressisme.En cas de guanyar, el repte per Harris és consolidar la seva posició i fer-se una imatge presidencial. Les eleccions del 2024 seran la seva hora i haurà de demostrar que una dona de color, californiana i d'idees avançades pot reunir una majoria del país entorn seu. Tampoc li faltaran adversaris interns que batallaran pel ceptre presidencial. Tot això a no ser que un Biden encara actiu sorprengués tothom i anunciés als seus 81 anys que vol anar a la reelecció.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor