Nicolás Maduro anuncia un medicament que «anul·la el coronavirus al 100%»

El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, ha anunciat que els científics de l'Institut Veneçolà d'Investigacions Científiques (IVIC) han trobat una molècula que anul·la els efectes ocasionats per la Covid-19 obtinguda a partir d'una planta medicinal."Avui puc dir oficialment que aquesta molècula que va ser aplicada per a Hepatitis C, Virus del Papil·loma Humà, ha estat provada per Covid-19 a Veneçuela", explica Maduro en un programa retransmès per la televisió pública."La molècula del TR10 s'ha estudiat durant 6 mesos al nostre país i es va provar amb el propòsit d'aniquilar el nou coronavirus", explica. "Veneçuela ha aconseguit una medicina que anul·la al 100% el coronavirus", ha sentenciat.El president veneçolà ha assegurat que se seguiran els protocols establerts per a obtenir la ratificació de la molècula a través de l'Organització Mundial de la Salut (OMS). Posteriorment, la ministra de Ciència i Tecnologia, Gabriela Jiménez, indica que la investigació va començar fa sis mesos amb una iniciativa del governador de Carabobo, Rafael Lacava, qui va suggerir utilitzar una planta medicinal.A partir d'aquí es van posar en marxa els estudis químics. Es va exposar la Covid-19 a diferents concentracions de la molècula i després es va fer el mateix procés amb cèl·lules sanes fins a identificar l'estructura molecular.

