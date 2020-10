«És falta de Ramos, és falta de Ramos»: les paraules de l'assistent abans del penal contra el Barça

💥 ÉS GRAVÍSSIM, UN ESCÀNDOL!



Més de 48 hores després, el clàssic segueix portant cua. Sobretot ho fa per la polèmica arbitral generada en el penal assenyalat per Martínez Munuera per una agafada de samarreta de Clément Lenglet a Sergio Ramos.Sobre l'acció, aquest dilluns el programa Què t'hi Jugues de la Ser ha revelat que el Barça sap què va dir l'assistent a l'àrbitre principal per línia interna, després de la jugada: "És falta de Ramos, és falta de Ramos".En aquest sentit, Cuatro ha publicat un vídeo en el qual se sent algú no identificar que podria ser l'assistent dient que "Ramos agafa primer la samarreta" de Lenglet. El mateix canal assegura que el Barça demanarà l'àudio del VAR en aquella acció per saber què es va dir en tot moment.La polèmica acció es va produir al voltant del minut 60 de partit, amb 1-1 al marcador. El gol de Ramos de penal va canviar el desenvolupament del matx i el Barça va acabar encaixant el tercer gol quan buscava l'empat a la desesperada.

