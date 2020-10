La NASA confirma la presència d'aigua a la Lluna

La NASA ha confirmat per primera vegada la presència d'aigua a la superfície de la Lluna il·luminada pel Sol, a través de l'observatori aerotransportat SOFIA. Aquest descobriment indica que l'aigua es pot distribuir per la superfície lunar, i no es limita a llocs freds i ombrejats. SOFIA ha detectat molècules d'aigua (H2O) al cràter Clavius, un dels cràters més grans visibles des de la Terra, situat a l'hemisferi sud.Les observacions anteriors de la superfície de la Lluna havien detectat alguna forma d'hidrogen, però no podien distingir entre l'aigua i el seu parent químic proper, l'hidroxil (OH). Les dades d'aquesta ubicació revelen aigua en concentracions de 100 a 412 parts per milió, aproximadament equivalent a una ampolla d'aigua d'un terç de litre, atrapada en un metre cúbic de sòl escampat per la superfície lunar. Els resultats es publiquen en l'últim número de Nature Astronomy "Teníem indicis que l'H2O, l'aigua familiar que coneixem, podria estar present en el costat de la Lluna il·luminat pel Sol", diu Paul Hertz, director de la Divisió d'Astrofísica a la Direcció de Missions Científiques a la Seu de la NASA a Washington. "Ara sabem que hi és. Aquest descobriment desafia la nostra comprensió de la superfície lunar i planteja preguntes intrigants sobre els recursos rellevants per a l'exploració de l'espai profund".Com a comparació, el desert del Sàhara té 100 vegades la quantitat d'aigua que SOFIA va detectar a la superfície lunar. Tot i les petites quantitats, el descobriment planteja noves preguntes sobre com es crea l'aigua i com persisteix en la dura superfície lunar sense aire.L'aigua és un ingredient clau de la vida tal com la coneixem. Queda per determinar si l'aigua que SOFIA va trobar és fàcilment accessible per al seu ús com a recurs, fet que serà objectiu principal del Programa Artemisa de tornada a la Lluna de la NASA.

