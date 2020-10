El govern espanyol apujarà un 0,9% el salari dels funcionaris el 2021

El govern espanyol aprovarà una pujada salarial del 0,9% per als treballadors públics per a l'any 2021, en línia amb la previsió d'inflació del pròxim exercici i amb la revalorització prevista per a les pensions públiques.Aquesta pujada és inferior a la del 2% aprovada per aquest any, que podia arribar fins a un 2,3% si se sumaven fons addicionals. Des del govern destaquen que amb l'increment salarial als funcionaris es vol reconèixer la tasca del personal dels serveis i les administracions públiques, amb un treball "imprescindible" en una situació "difícil" per la pandèmia.Pel que fa a l'Oferta d'Ocupació Pública, el Ministeri de Política Territorial i Funció Pública aprovarà 28.055 places el 2020, inferior a l'oferta de 33.000 places de l'any passat -la més gran dels últims deu anys-, si bé aquí s'hi comptaven 5.000 places d'estabilització. A més aquest any inclou 8.996 places de promoció interna, la xifra més gran de la història.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor