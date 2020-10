Ximo Puig exigeix gestionar el 10% del fons europeu i un espai Schengen sanitari

Altres notícies que et poden interessar

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha demanat a la XXII Conferència de Presidents Autonòmics que el País Valencià pugui gestionar el 10% dels fons de reconstrucció d'Espanya i ha instat la Comissió Europea a impulsar un pla per a la joventut "atrapada entre dues crisis" i un "espai Schengen sanitari" amb mobilitat segura entre tots els països.Així ho ha indicat en la seva compareixença després de la reunió amb Pedro Sánchez, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i la resta de caps autonòmics. Puig ha llançat deu peticions, entre les quals ha destacat la necessitat d'una major cogovernança "més Europa" i la participació de les regions en la gestió de fons europeus.El també baró socialista veu extraordinari l'anunci de Sánchez que les autonomies podran executar directament el 50% dels projectes del pla de recuperació de Govern que se sufragarà amb fons europeus. De moment ja creu que alguns van "clarament" en la línia dels 410 presentats per la Generalitat, en matèria d'habitatge, medi ambient o educació: "Hem alineat les prioritats valencianes amb les de la UE".Això sí, el seu objectiu és que "com a mínim" el 10% dels fons d'Espanya estiguin directament vinculats al País Valencià i es puguin gestionar directament, un percentatge que podrà variar en funció de la "competència" entre les autonomies.No ha volgut entrar les xifres, a l'espera de la reunió dels tècnics d'Hisenda d'aquesta tarda, però ha augurat que els fons arribaran a la primera meitat de 2021 mitjançant convenis amb el Ministeri on s'establiran les "contrapartides" i si seran o no transferències directes.

