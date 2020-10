Page critica que Aragonès parli amb Von der Leyen en anglès, «l'idioma d'un país que vol marxar d'Europa»

El president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, ha retret al vicepresident en funcions de president de la Generalitat, Pere Aragonès, hagi parlat en anglès amb la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, per ser "l'idioma d'un país que vol marxar d'Europa", segons recull Europa Press.Aragonès s'ha dirigit a Von der Leyen en anglès en la Conferència de Presidents telemàtica d'aquest dilluns, i ha reivindicat la celebració d'un referèndum per la independència de Catalunya durant la seva intervenció. La demanda d'Aragonès ha estat criticada també per García-Page, que ha recordat durant el seu torn que "Espanya està formada per 17 comunitats autònomes".En la reunió, Aragonès ha explicat en anglès que hi participa perquè el president Quim Torra ha estat inhabilitat pel Tribunal Suprem per "haver demanat l'alliberament dels presos polítics i el retorn dels exiliats". En aquest context, encara en anglès, el vicepresident en funcions de president ha reiterat la necessitat de resoldre aquesta qüestió amb més democràcia, i donant la veu als ciutadans de Catalunya perquè puguin decidir lliurament el seu futur polític.Ja en castellà, Aragonès ha reclamat que Catalunya pugui gestionar directament la part del fons europeu que li correspongui i ho ha qualificat "d'imprescindible". I és que, segons el vicepresident amb funcions de president, per ser realment eficients, cal baixar el pla directament al territori. "Tenim molta experiència acumulada, tenim les competències i sobretot tenim la capacitat, la força i l'energia per implementar projectes realment transformadors", ha reivindicat.

