El Govern reclama que sigui la Generalitat qui fixi quan s'acaba l'estat d'alarma a Catalunya

El vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès, ha defensat que ha de ser la Generalitat la que decideixi quant dura l'estat d'alarma a Catalunya i, per tant, la que fixi també quan s'aixeca aquest mecanisme legal extraordinari amb el qual s'ha aplicat el toc de queda nocturn. Aragonès ha emplaçat la Moncloa a concretar quan i com vol portar la pròrroga de l'estat d'alarma al Congrés i, a partir d'aquí, discutir la proposta. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, pretén que la pròrroga sigui de sis mesos per a tot l'Estat.La Generalitat considera, a més, que l'estat d'alarma no faculta el Govern per prendre totes les mesures que poden arribar a ser necessàries per afrontar l'increment dels contagis, com ara un confinament per als caps de setmana , una mesura que Aragonès ha reconegut que no està descartada. Amb tot, i malgrat que la portaveu de l'executiu, Meritxell Budó, ha revelat que aquesta restricció s'està estudiant, Aragonès ha assegurat que no volia parlar de mesures que, per ara, no estan preses i aprovades.Amb tot, el vicepresident amb funcions de president ha insistit que la situació és "extremadament greu" i que, per tant, es prendran totes les mesures que siguin necessàries. "La velocitat de contagi és més alta que la velocitat en què les mesures tenen efecte", ha alertat Aragonès.De fet, ERC no ha assegurat el vot afirmatiu a la pròrroga que previsiblement es votarà aquesta setmana al Congrés. També el PP i Ciutadans han exhibit reticències amb aquest termini de vigència. La secretària general adjunta dels republicans, Marta Vilalta, ha considerat "abusiu" que ja d'entrada es parli de mig any de vigència i ha assegurat que en els pròxims dies s'estudiarà quin marge té la Generalitat per determinar el vot.

