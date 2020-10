El Suprem manté les euroordres malgrat la immunitat de Puigdemont i Comín

La Sala Penal del Tribunal Suprem ha desestimat els recursos que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín, Clara Ponsatí i Lluís Puig van presentar contra les interlocutòries del jutge Pablo Llarena del 10 de gener i 4 de març del 2020 on mantenir les ordres nacionals, internacionals i europees de detenció contra ells, i on demanava al Parlament la suspensió de la immunitat parlamentària per a Puigdemont i Comín.La Sala argumenta que els exmembres del Govern exiliats es troben "en situació de rebel·lia" malgrat que "han estat processats per fets que poden ser constitutius de delictes greus", i per tant les ordres són "absolutament necessàries per assegurar l'acció de la justícia".Als seus recursos, Puigdemont, Comín, Ponsatí i Puig demanaven que s'aixequessin les ordres de detenció perquè un cop el Parlament Europeu va reconèixer com a eurodiputats Puigdemont i Comín les consideren incompatibles amb les immunitats parlamentàries.La Sala Penal, però, conclou que cal mantenir-les adduint que havien estat emeses abans que Puigdemont i Comín assumissin la seva condició d'eurodiputats i tenen com a finalitat "garantir que els processats es troben a disposició del tribunal".En aquest sentit, la Sala recorda que el processament de Puigdemont, Comín, Ponsatí i Puig es va acordar abans que assolissin la condició d'eurodiputats, i per tant "no s'aprecia contradicció amb el dret europeu" perquè al seu entendre no es pot considerar la seva persecució per fets que no tenen res a veure amb les seves funcions d'eurodiputats com quelcom que pertorbi la funció del Parlament Europeu.Segons la interpretació de la Sala Penal, la immunitat dels europarlamentaris "no té com a finalitat establir una absoluta immunitat davant l'acció de la Justícia", i menys "quan es tracta de fets i de processos anteriors a l'adquisició de la condició d'europarlamentaris" que "no tenen cap relació amb les funcions que se'ls assigna" com a membres del Parlament Europeu..Per tant, segons la Sala Penal, és possible que un tribunal intern mantingui la situació de presó provisional prèviament acordada respecte a una persona que amb posterioritat ha adquirit la condició d'europarlamentari sempre que –com en aquest cas- sol·liciti tan aviat com sigui possible al Parlament Europeu la suspensió de la immunitat.

