Ingressa a presó un veí de Sabadell per assassinar la seva parella a l'agost

El consistori ha recordat que amb aquest ja són 11 les dones assassinats a Catalunya i 74 al conjunt de l'Estat.

Un veí de Sabadell, de 25 anys, ha ingressat a presó com a presumpte autor de l'assassinat de la seva parella, comès el 2 d'agost. El jove va ser detingut el dijous passat, 22 d'octubre, i va passar a disposició judicial el dia següent i el jutge va decretar el seu ingrés.Segons han informat el Mossos d'Esquadra, el cos de la dona presentava "lesions traumàtiques" que poden ser contusions, esquinços, luxacions i fractures i per això van iniciar una investigació per determinar si es tractava d'un assassinat. Cosa que van confirmar amb els resultats de l'autòpsia i el treball policial.La dona va morir el passat 2 d'agost, la policia catalana va rebre l'avís a les 5.30 hores de la matinada, en què s'informava de la seva mort, en un domicili al carrer Doctor Balari de Sabadell.Des de el consistori, aquest dilluns s'ha guardat un minut de silenci, dut a terme a les portes de l'Ajuntament,i que ha encapçalat per la segona tinent d'alcaldessa, Marta Morell, acompanyada, entre d'altres, dels portaveus dels grups municipals com a mostra de rebuig i per oferir el seu "escalf" a la família. Tots ells han dut una pancarta, en què es podia llegir "Sabadell sense violència masclistes" per manifestar la repulsa d'aquest "feminicidi".

